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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2022
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде
У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:59
2022-02-28T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
санкции
екатерина алтабаева
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Санкции не могут не отразиться (на нашей жизни), мы понимаем, что и в банковской сфере, и сфере высоких технологий и, соответственно, бумерангом в экономической жизни страны безусловно будут серьезные вещи, которые нам будет нужно преодолеть. Я бы ушла от слов "сложности и проблемы", потому что они всегда есть. Нужно будет преодолевать то, что станет на нашем пути. Но мы прекрасно понимаем, что у нас нет другого пути. Если мы хотим сохранить Россию, сохранить независимое мощное государство, сохранить российский народ, то мы должны действовать. Как в любой кризисной ситуации, это побуждает к действию", - сказала Алтабаева.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, россия, санкции, екатерина алтабаева, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:59 28.02.2022 (обновлено: 11:04 28.02.2022)
 
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде

Сенатор Алтабаева: санкции Запада придется преодолеть, иного пути у России нет

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Екатерина Алтабаева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Санкции не могут не отразиться (на нашей жизни), мы понимаем, что и в банковской сфере, и сфере высоких технологий и, соответственно, бумерангом в экономической жизни страны безусловно будут серьезные вещи, которые нам будет нужно преодолеть. Я бы ушла от слов "сложности и проблемы", потому что они всегда есть. Нужно будет преодолевать то, что станет на нашем пути. Но мы прекрасно понимаем, что у нас нет другого пути. Если мы хотим сохранить Россию, сохранить независимое мощное государство, сохранить российский народ, то мы должны действовать. Как в любой кризисной ситуации, это побуждает к действию", - сказала Алтабаева.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияСанкцииЕкатерина АлтабаеваСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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