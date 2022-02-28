10:59 28.02.2022 (обновлено: 11:04 28.02.2022)
Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде
Сенатор Алтабаева: санкции Запада придется преодолеть, иного пути у России нет
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Санкции не могут не отразиться (на нашей жизни), мы понимаем, что и в банковской сфере, и сфере высоких технологий и, соответственно, бумерангом в экономической жизни страны безусловно будут серьезные вещи, которые нам будет нужно преодолеть. Я бы ушла от слов "сложности и проблемы", потому что они всегда есть. Нужно будет преодолевать то, что станет на нашем пути. Но мы прекрасно понимаем, что у нас нет другого пути. Если мы хотим сохранить Россию, сохранить независимое мощное государство, сохранить российский народ, то мы должны действовать. Как в любой кризисной ситуации, это побуждает к действию", - сказала Алтабаева.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: О. Фомченкова