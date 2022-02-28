https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775506372.html

Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде

Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.02.2022

Санкции Запада придется преодолеть, иного пути нет, заявили в Совфеде

У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:59

2022-02-28T10:59

2022-02-28T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

санкции

екатерина алтабаева

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. У России нет другого пути, кроме преодоления введенных западными странами санкций, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Санкции не могут не отразиться (на нашей жизни), мы понимаем, что и в банковской сфере, и сфере высоких технологий и, соответственно, бумерангом в экономической жизни страны безусловно будут серьезные вещи, которые нам будет нужно преодолеть. Я бы ушла от слов "сложности и проблемы", потому что они всегда есть. Нужно будет преодолевать то, что станет на нашем пути. Но мы прекрасно понимаем, что у нас нет другого пути. Если мы хотим сохранить Россию, сохранить независимое мощное государство, сохранить российский народ, то мы должны действовать. Как в любой кризисной ситуации, это побуждает к действию", - сказала Алтабаева.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, екатерина алтабаева, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии