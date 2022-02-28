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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов
Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов - РИА Новости, 28.02.2022
Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов
Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:41
2022-02-28T08:41
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
южная корея
санкции
сша
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД Республики Корея."В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта", - говорится в сообщении МИД. Что касается экспортного контроля нестратегических материалов, включая 57 позиций, которые попадают под санкции США, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие, то соответствующие ведомства Южной Кореи рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции против РФ, указали в ведомстве.Сообщается, что Южная Корея уведомила о своем решении США по дипломатическим каналам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, россия, южная корея, санкции, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:41 28.02.2022
 
Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов

МИД Южной Кореи сообщил о решении запретить экспорт в Россию стратегических материалов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД Республики Корея.
"В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта", - говорится в сообщении МИД. Что касается экспортного контроля нестратегических материалов, включая 57 позиций, которые попадают под санкции США, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие, то соответствующие ведомства Южной Кореи рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции против РФ, указали в ведомстве.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Сообщается, что Южная Корея уведомила о своем решении США по дипломатическим каналам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЮжная КореяСанкцииСШАДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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