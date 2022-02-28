https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775479007.html

Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов

Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов - РИА Новости, 28.02.2022

Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов

Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:41

2022-02-28T08:41

2022-02-28T08:41

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

южная корея

санкции

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ситуация в днр и лнр

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СЕУЛ, 28 фев - РИА Новости. Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил МИД Республики Корея."В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта", - говорится в сообщении МИД. Что касается экспортного контроля нестратегических материалов, включая 57 позиций, которые попадают под санкции США, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие, то соответствующие ведомства Южной Кореи рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции против РФ, указали в ведомстве.Сообщается, что Южная Корея уведомила о своем решении США по дипломатическим каналам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, южная корея, санкции, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии