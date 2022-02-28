https://ria.ru/20220228/rosturizm-1775668581.html

Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов

Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов - РИА Новости, 28.02.2022

Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов

Турция и Египет не планируют ограничивать въезд для российских туристов и готовы помочь в организации транзитных вывозных рейсов из стран ЕС, заявила... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:08

2022-02-28T21:08

2022-02-28T21:08

туризм

туризм

россия

египет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

турция

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Турция и Египет не планируют ограничивать въезд для российских туристов и готовы помочь в организации транзитных вывозных рейсов из стран ЕС, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Переговорила с министрами туризма Турции и Египта — два наиболее массовых направления отдыха. Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов", — заявила Догузова.Она также отметила, что вопрос вывоза россиян из закрытых стран сейчас решается вместе с Росавиацией и МИДом. "Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов. Ключевой вопрос сейчас – это согласование гуманитарных рейсов с целым рядом государств для пролета над их воздушным пространством", — добавила она.Догузова сообщила, что параллельно провела переговоры с министрами туризма Болгарии и Венгрии. "Коллеги готовы помогать в вопросах продления проживания на приемлемых условиях, пока решается проблема с вывозными рейсами", — подчеркнула глава ведомства.

https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, болгария, венгрия, кипр, португалия, хорватия, ситуация в днр и лнр