https://ria.ru/20220228/rosturizm-1775668581.html
Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов
Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов - РИА Новости, 28.02.2022
Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов
Турция и Египет не планируют ограничивать въезд для российских туристов и готовы помочь в организации транзитных вывозных рейсов из стран ЕС, заявила... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T21:08
2022-02-28T21:08
2022-02-28T21:08
туризм
туризм
россия
египет
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Турция и Египет не планируют ограничивать въезд для российских туристов и готовы помочь в организации транзитных вывозных рейсов из стран ЕС, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова."Переговорила с министрами туризма Турции и Египта — два наиболее массовых направления отдыха. Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов", — заявила Догузова.Она также отметила, что вопрос вывоза россиян из закрытых стран сейчас решается вместе с Росавиацией и МИДом. "Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов. Ключевой вопрос сейчас – это согласование гуманитарных рейсов с целым рядом государств для пролета над их воздушным пространством", — добавила она.Догузова сообщила, что параллельно провела переговоры с министрами туризма Болгарии и Венгрии. "Коллеги готовы помогать в вопросах продления проживания на приемлемых условиях, пока решается проблема с вывозными рейсами", — подчеркнула глава ведомства.
https://ria.ru/20220228/registratsiya-1775649400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, болгария, венгрия, кипр, португалия, хорватия, ситуация в днр и лнр
Турция и Египет не планируют ограничивать въезд российских туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с коллегами из Турции и Египта
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Турция и Египет не планируют ограничивать въезд для российских туристов и готовы помочь в организации транзитных вывозных рейсов из стран ЕС, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Переговорила с министрами туризма Турции и Египта — два наиболее массовых направления отдыха. Коллеги заверили, что в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов. Более того, они готовы оказать необходимое содействие в части организации транзитных вывозных рейсов", — заявила Догузова.
Она также отметила, что вопрос вывоза россиян из закрытых стран сейчас решается вместе с Росавиацией и МИДом.
"Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов. Ключевой вопрос сейчас – это согласование гуманитарных рейсов с целым рядом государств для пролета над их воздушным пространством", — добавила она.
Догузова сообщила, что параллельно провела переговоры с министрами туризма Болгарии и Венгрии. "Коллеги готовы помогать в вопросах продления проживания на приемлемых условиях, пока решается проблема с вывозными рейсами", — подчеркнула глава ведомства.