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"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран - РИА Новости, 28.02.2022

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы в ряд зарубежных стран, в частности, в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:40

2022-02-28T14:40

2022-02-28T14:40

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы в ряд зарубежных стран, в частности, в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию, сообщает перевозчик."В связи с закрытием воздушного пространства европейских стран, авиакомпания вынуждена отменить рейсы по следующим направлениям", - говорится в сообщении.Далее перевозчик перечисляет отмененные рейсы по международным и российским направлениям. В частности, до 25 марта отменены рейсы по маршруту Жуковский – Стамбул – Жуковский, до 27 марта отменены рейсы в Будапешт из Жуковского, Краснодара, Екатеринбурга, Самары. Кроме того, до 23 марта приостановлены рейсы по маршруту Москва – Барселона – Москва. До 11 марта отменены рейсы по направлению Жуковский – София – Жуковский. До 23 марта приостановлены рейсы по маршруту Жуковский – Тель-Авив – Жуковский.Также до 26 марта отменены рейсы по направлениям Москва – Ларнака – Москва, Москва – Пафос – Москва, Жуковский – Ларнака – Жуковский, Краснодар – Ларнака – Краснодар. До 27 марта не будут выполняться рейсы по маршруту Жуковский – Фуншал – Жуковский.Кроме того, авиакомпания до 2 марта включительно приостановила выполнение рейсов в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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