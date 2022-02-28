https://ria.ru/20220228/reysy-1775574862.html
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран - РИА Новости, 28.02.2022
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы в ряд зарубежных стран, в частности, в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:40
2022-02-28T14:40
2022-02-28T14:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы в ряд зарубежных стран, в частности, в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию, сообщает перевозчик."В связи с закрытием воздушного пространства европейских стран, авиакомпания вынуждена отменить рейсы по следующим направлениям", - говорится в сообщении.Далее перевозчик перечисляет отмененные рейсы по международным и российским направлениям. В частности, до 25 марта отменены рейсы по маршруту Жуковский – Стамбул – Жуковский, до 27 марта отменены рейсы в Будапешт из Жуковского, Краснодара, Екатеринбурга, Самары. Кроме того, до 23 марта приостановлены рейсы по маршруту Москва – Барселона – Москва. До 11 марта отменены рейсы по направлению Жуковский – София – Жуковский. До 23 марта приостановлены рейсы по маршруту Жуковский – Тель-Авив – Жуковский.Также до 26 марта отменены рейсы по направлениям Москва – Ларнака – Москва, Москва – Пафос – Москва, Жуковский – Ларнака – Жуковский, Краснодар – Ларнака – Краснодар. До 27 марта не будут выполняться рейсы по маршруту Жуковский – Фуншал – Жуковский.Кроме того, авиакомпания до 2 марта включительно приостановила выполнение рейсов в Симферополь, Краснодар, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html
https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в несколько зарубежных стран
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию и Израиль