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В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту

В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту - РИА Новости, 28.02.2022

В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту

Сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов, заявил РИА Новости гендиректор РБК Николай Молибог. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:46

2022-02-28T14:46

2022-02-28T16:29

рбк (медиагруппа)

технологии

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россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов, заявил РИА Новости гендиректор РБК Николай Молибог."Это не мы, это многие сайты взломаны... как я смотрю, это где-то наверху. Не у площадки, а где-то, как сказать, выше, у оператора. Мы разбираемся, дайте нам еще минут 10-15, и разберемся", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта РБК.По его словам, "легла" не вся площадка, проблемы есть у пользователей, которые пользуются некоторыми операторами."Нет, это не наш сайт взломан", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рбк (медиагруппа), технологии, мегафон, ростелеком, происшествия, россия