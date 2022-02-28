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В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту
В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту - РИА Новости, 28.02.2022
В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту
Сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов, заявил РИА Новости гендиректор РБК Николай Молибог. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:46
2022-02-28T16:29
рбк (медиагруппа)
технологии
мегафон
ростелеком
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов, заявил РИА Новости гендиректор РБК Николай Молибог."Это не мы, это многие сайты взломаны... как я смотрю, это где-то наверху. Не у площадки, а где-то, как сказать, выше, у оператора. Мы разбираемся, дайте нам еще минут 10-15, и разберемся", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта РБК.По его словам, "легла" не вся площадка, проблемы есть у пользователей, которые пользуются некоторыми операторами."Нет, это не наш сайт взломан", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта.
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рбк (медиагруппа), технологии, мегафон, ростелеком, происшествия, россия
14:46 28.02.2022 (обновлено: 16:29 28.02.2022)
 

В РБК сообщили о проблемах с доступом к сайту

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов, заявил РИА Новости гендиректор РБК Николай Молибог.
"Это не мы, это многие сайты взломаны... как я смотрю, это где-то наверху. Не у площадки, а где-то, как сказать, выше, у оператора. Мы разбираемся, дайте нам еще минут 10-15, и разберемся", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта РБК.
По его словам, "легла" не вся площадка, проблемы есть у пользователей, которые пользуются некоторыми операторами.
"Нет, это не наш сайт взломан", - сказал Молибог, отвечая на вопрос о взломе сайта.
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
РБК (медиагруппа)ТехнологииМегафонРостелекомПроисшествияРоссия
 
 
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