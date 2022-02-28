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Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника
Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника - РИА Новости, 28.02.2022
Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника
В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March-8) запустили 22 спутника. Таким образом был побит отечественный рекорд по количеству космических... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:30
2022-02-28T14:30
россия-китай: главное
китай
космос
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March-8) запустили 22 спутника. Таким образом был побит отечественный рекорд по количеству космических аппаратов, запущенных с помощью одной ракеты-носителя.Ракета-носитель стартовала в 11:06 утра по пекинскому времени с космодрома "Вэньчан" в южной провинции Хайнань и все спутники были выведены на заданные орбиты.Эти спутники будут использоваться в основном для предоставления коммерческих услуг в таких сферах, как дистанционное зондирование, мониторинг морской среды, предотвращение лесных пожаров и уменьшение последствий стихийных бедствий.Это 409-й по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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Артем Смирнов
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китай, космос
14:30 28.02.2022
 

Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника

© AP Photo / Andy WongСилуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин
Силуэт мужчины на фоне трансляции запуска ракеты, Пекин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March-8) запустили 22 спутника. Таким образом был побит отечественный рекорд по количеству космических аппаратов, запущенных с помощью одной ракеты-носителя.
Ракета-носитель стартовала в 11:06 утра по пекинскому времени с космодрома "Вэньчан" в южной провинции Хайнань и все спутники были выведены на заданные орбиты.
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Эти спутники будут использоваться в основном для предоставления коммерческих услуг в таких сферах, как дистанционное зондирование, мониторинг морской среды, предотвращение лесных пожаров и уменьшение последствий стихийных бедствий.
Это 409-й по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКосмос
 
 
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