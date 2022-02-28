https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html

Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника

Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника - РИА Новости, 28.02.2022

Китайская ракета-носитель нового поколения отправила в космос 22 спутника

В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March-8) запустили 22 спутника. Таким образом был побит отечественный рекорд по количеству космических... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:30

2022-02-28T14:30

2022-02-28T14:30

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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (Long March-8) запустили 22 спутника. Таким образом был побит отечественный рекорд по количеству космических аппаратов, запущенных с помощью одной ракеты-носителя.Ракета-носитель стартовала в 11:06 утра по пекинскому времени с космодрома "Вэньчан" в южной провинции Хайнань и все спутники были выведены на заданные орбиты.Эти спутники будут использоваться в основном для предоставления коммерческих услуг в таких сферах, как дистанционное зондирование, мониторинг морской среды, предотвращение лесных пожаров и уменьшение последствий стихийных бедствий.Это 409-й по счету запуск ракет-носителей серии "Чанчжэн".

https://ria.ru/20220221/zond-1774070182.html

китай

космос

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос