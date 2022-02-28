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Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"
Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 28.02.2022
Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"
Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:55
2022-02-28T16:55
происшествия
москва
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. "Телефонные террористы" в минувшие выходные "заминировали" 23 торговых центра в Москве, а также несколько отелей, ни одна угроза не подтвердилась.
https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775547884.html
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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происшествия, москва, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
16:55 28.02.2022
 
Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"

Министерство культуры России эвакуировали из-за "минирования"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
Мужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства.
"На служебный телефон в канцелярию министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. Все сотрудники, согласно правилам безопасности, были немедленно эвакуированы. Идет проверка", - сообщили в пресс-службе.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. "Телефонные террористы" в минувшие выходные "заминировали" 23 торговых центра в Москве, а также несколько отелей, ни одна угроза не подтвердилась.
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:16
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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