https://ria.ru/20220228/proisshestvie-1775615344.html

Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"

Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 28.02.2022

Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"

Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:55

2022-02-28T16:55

2022-02-28T16:55

происшествия

москва

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. "Телефонные террористы" в минувшие выходные "заминировали" 23 торговых центра в Москве, а также несколько отелей, ни одна угроза не подтвердилась.

https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775547884.html

москва

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, москва, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)