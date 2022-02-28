Министерство культуры эвакуировали из-за "минирования"
Министерство культуры России эвакуировали из-за "минирования"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
Мужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники Минкультуры РФ были эвакуированы в понедельник из-за "минирования", сообщили в пресс-службе ведомства.
"На служебный телефон в канцелярию министерства культуры поступило сообщение от неизвестного о заложенном в здании взрывном устройстве. Все сотрудники, согласно правилам безопасности, были немедленно эвакуированы. Идет проверка", - сообщили в пресс-службе.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. "Телефонные террористы" в минувшие выходные "заминировали" 23 торговых центра в Москве, а также несколько отелей, ни одна угроза не подтвердилась.
Опубликовано: Мадина Моргоева