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Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину
Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину - РИА Новости, 28.02.2022
Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину
Девушка, бросившая бутылку с зажигательной смесью в полицейских на несогласованной акции в Москве, полностью признала вину, расследование дела завершено,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:44
2022-02-28T10:44
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая бутылку с зажигательной смесью в полицейских на несогласованной акции в Москве, полностью признала вину, расследование дела завершено, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее СК сообщал, что на допросе девушка "признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь".По версии следствия, вечером 24 февраля обвиняемая, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ."Фигурантка задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в ходе допроса она полностью признала свою вину и пояснила следователю, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
10:44 28.02.2022
 
Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве, полностью признала вину

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая бутылку с зажигательной смесью в полицейских на несогласованной акции в Москве, полностью признала вину, расследование дела завершено, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее СК сообщал, что на допросе девушка "признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь".
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней девушки. Она обвиняется в совершении преступления... "угроза применения насилия в отношении представителя власти"... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд", - сказала она.
По версии следствия, вечером 24 февраля обвиняемая, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ.
"Фигурантка задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в ходе допроса она полностью признала свою вину и пояснила следователю, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:05
Полиция Москвы напомнила о наказании за участие в несогласованных акциях
Опубликовано: О. Фомченкова
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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