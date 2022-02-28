https://ria.ru/20220228/priznanie-1775502691.html

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину - РИА Новости, 28.02.2022

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских, полностью признала вину

Девушка, бросившая бутылку с зажигательной смесью в полицейских на несогласованной акции в Москве, полностью признала вину, расследование дела завершено,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:44

2022-02-28T10:44

2022-02-28T10:44

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая бутылку с зажигательной смесью в полицейских на несогласованной акции в Москве, полностью признала вину, расследование дела завершено, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее СК сообщал, что на допросе девушка "признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь".По версии следствия, вечером 24 февраля обвиняемая, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ."Фигурантка задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления, в ходе допроса она полностью признала свою вину и пояснила следователю, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20220224/politsiya-1774823103.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва