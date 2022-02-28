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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/postradavshie-1775628288.html
В ДНР заявили о десяти пострадавших при обстреле общежития в Горловке
В ДНР заявили о десяти пострадавших при обстреле общежития в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
В ДНР заявили о десяти пострадавших при обстреле общежития в Горловке
Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 10 человек, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:40
2022-02-28T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
горловка
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 10 человек, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о трех погибших и семи пострадавших."По уточнённым данным, на месте обстрела (общежития - ред.) ВФУ погибли 3 человека и ранены 10", - говорится в сообщении.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
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353
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, горловка
17:40 28.02.2022
 
В ДНР заявили о десяти пострадавших при обстреле общежития в Горловке

ДНР: число пострадавших при обстреле общежития в Горловке возросло до десяти человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 10 человек, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о трех погибших и семи пострадавших.
"По уточнённым данным, на месте обстрела (общежития - ред.) ВФУ погибли 3 человека и ранены 10", - говорится в сообщении.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассГорловка
 
 
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