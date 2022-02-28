В ДНР заявили о десяти пострадавших при обстреле общежития в Горловке
ДНР: число пострадавших при обстреле общежития в Горловке возросло до десяти человек
Ситуация в Донецкой народной республике
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 10 человек, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о трех погибших и семи пострадавших.
"По уточнённым данным, на месте обстрела (общежития - ред.) ВФУ погибли 3 человека и ранены 10", - говорится в сообщении.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.
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На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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