https://ria.ru/20220228/posolstvo-1775613035.html

Посольство Франции продолжит работу на Украине

Посольство Франции продолжит работу на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Посольство Франции продолжит работу на Украине

Посольство Франции на Украине останется открытым, но будет работать в значительно сокращенном составе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:45

2022-02-28T16:45

2022-02-28T16:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Посольство Франции на Украине останется открытым, но будет работать в значительно сокращенном составе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Наша дипломатическое представительство остается открытым на Украине, но в значительно сокращённом составе", - сказал Ле Дриан по итогам заседания совета обороны в понедельник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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