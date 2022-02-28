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Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы
Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы - РИА Новости, 28.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы
Переменная облачность без осадков, высокое атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:08
2022-02-28T08:08
2022-02-28T08:08
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переменная облачность без осадков, высокое атмосферное давление ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Максимальная температура ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех",- сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что сильно выше нормы.
https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в последний день зимы
Синоптик "Фобоса" Синенков: высокое давление и до двух градусов тепла ожидается в Москве