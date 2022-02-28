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РЖД назначили дополнительные места в поездах из городов юга России
РЖД назначили дополнительные места в поездах из городов юга России - РИА Новости, 28.02.2022
РЖД назначили дополнительные места в поездах из городов юга России
РЖД назначили 6,6 тысячи дополнительных мест в понедельник и вторник в поездах из городов юга России, при необходимости готовы увеличить их количество, сообщает РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:46
2022-02-28T12:46
2022-02-28T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
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ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РЖД назначили 6,6 тысячи дополнительных мест в понедельник и вторник в поездах из городов юга России, при необходимости готовы увеличить их количество, сообщает компания."Продолжаем предоставлять дополнительные места в поездах из городов Юга России. На сегодня организовано более 3600 мест, на завтра – почти 3000 мест. Дополнительные поезда назначаем из Адлера, Анапы, Новороссийска и Белгорода. При необходимости готовы увеличить их количество", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что билеты на дополнительные места в поездах с юга России в продаже, цены на них фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров осуществляется штатно.Как сообщала компания на прошлой неделе, 24 февраля РЖД организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, 25 февраля - еще около 5 тысяч мест. В субботу, 26 февраля, было предоставлено свыше 5 тысяч мест, в воскресенье, 27 февраля – более 10 тысяч.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ржд, россия, москва, новороссийск, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
РЖД назначили дополнительные места в поездах из городов юга России
РЖД назначили 6,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России