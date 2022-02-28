https://ria.ru/20220228/peregovory-1775655836.html

Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией

Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022

Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией

Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:23

2022-02-28T19:23

2022-02-28T20:01

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украина

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белоруссия

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий ", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, белоруссия