https://ria.ru/20220228/peregovory-1775655836.html
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:23
2022-02-28T19:23
2022-02-28T20:01
россия
украина
в мире
белоруссия
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий ", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, белоруссия
19:23 28.02.2022 (обновлено: 20:01 28.02.2022)
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: целью переговоров было прекращение огня