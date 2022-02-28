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Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией
Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:23
2022-02-28T20:01
россия
украина
в мире
белоруссия
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк."Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий ", - сказал он журналистам.
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россия, украина, в мире, белоруссия
19:23 28.02.2022 (обновлено: 20:01 28.02.2022)
 
Советник главы офиса Зеленского назвал основную цель переговоров с Россией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: целью переговоров было прекращение огня

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Основной целью переговоров украинской и российской делегации в Белоруссии было обсуждение прекращения огня на территории Украины, сообщил в понедельник журналистам советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий ", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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