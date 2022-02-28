https://ria.ru/20220228/peregovory-1775649840.html

Украинский постпред при ООН заявил, что переговоры с Россией еще идут

Украинский постпред при ООН заявил, что переговоры с Россией еще идут - РИА Новости, 28.02.2022

Украинский постпред при ООН заявил, что переговоры с Россией еще идут

Переговоры между Киевом и Москвой на украино-белорусской границе еще идут, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на чрезвычайной спецсессии... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:03

2022-02-28T19:03

2022-02-28T19:03

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Переговоры между Киевом и Москвой на украино-белорусской границе еще идут, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на чрезвычайной спецсессии ГА ООН. "Переговоры на границе с Белоруссией все еще идут", - сказал он.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, оон, ситуация в днр и лнр