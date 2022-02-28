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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775614508.html
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2022
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник
Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:52
2022-02-28T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донбасс
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах.Ранее в полдень понедельника украинские СМИ, а также некоторые российские сообщали о том, что переговоры окончены. При этом ранее украинская сторона сообщала о начале переговоров в тот момент, когда делегаты ещё даже не зашли в зал переговоров, в котором в тот момент присутствовал корреспондент РИА Новости. Информация об их начале в тот момент не подтвердилась, встреча началась спустя 30 минут после подобных сообщений."Нет, все ещё идут, не заканчивались", - сказал собеседник агентства.Кроме того, корреспондент РИА Новости, присутствующий в здании, где проходят переговоры, передаёт, что об окончании переговоров журналистам ещё не сообщали.При этом об окончании переговоров России и Украины уже сообщил Telegram-канал Верховной рады.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс
16:52 28.02.2022 (обновлено: 17:04 28.02.2022)
 
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник

Переговоры России и Украины в Гомельской области пока не завершились

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах.
Ранее в полдень понедельника украинские СМИ, а также некоторые российские сообщали о том, что переговоры окончены. При этом ранее украинская сторона сообщала о начале переговоров в тот момент, когда делегаты ещё даже не зашли в зал переговоров, в котором в тот момент присутствовал корреспондент РИА Новости. Информация об их начале в тот момент не подтвердилась, встреча началась спустя 30 минут после подобных сообщений.
"Нет, все ещё идут, не заканчивались", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, корреспондент РИА Новости, присутствующий в здании, где проходят переговоры, передаёт, что об окончании переговоров журналистам ещё не сообщали.
При этом об окончании переговоров России и Украины уже сообщил Telegram-канал Верховной рады.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: О. Филиппова
 
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