https://ria.ru/20220228/peregovory-1775614508.html

Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник

Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2022

Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:52

2022-02-28T16:52

2022-02-28T17:04

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах.Ранее в полдень понедельника украинские СМИ, а также некоторые российские сообщали о том, что переговоры окончены. При этом ранее украинская сторона сообщала о начале переговоров в тот момент, когда делегаты ещё даже не зашли в зал переговоров, в котором в тот момент присутствовал корреспондент РИА Новости. Информация об их начале в тот момент не подтвердилась, встреча началась спустя 30 минут после подобных сообщений."Нет, все ещё идут, не заканчивались", - сказал собеседник агентства.Кроме того, корреспондент РИА Новости, присутствующий в здании, где проходят переговоры, передаёт, что об окончании переговоров журналистам ещё не сообщали.При этом об окончании переговоров России и Украины уже сообщил Telegram-канал Верховной рады.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс