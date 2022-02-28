https://ria.ru/20220228/peregovory-1775614508.html
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2022
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник
Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:52
2022-02-28T16:52
2022-02-28T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах.Ранее в полдень понедельника украинские СМИ, а также некоторые российские сообщали о том, что переговоры окончены. При этом ранее украинская сторона сообщала о начале переговоров в тот момент, когда делегаты ещё даже не зашли в зал переговоров, в котором в тот момент присутствовал корреспондент РИА Новости. Информация об их начале в тот момент не подтвердилась, встреча началась спустя 30 минут после подобных сообщений."Нет, все ещё идут, не заканчивались", - сказал собеседник агентства.Кроме того, корреспондент РИА Новости, присутствующий в здании, где проходят переговоры, передаёт, что об окончании переговоров журналистам ещё не сообщали.При этом об окончании переговоров России и Украины уже сообщил Telegram-канал Верховной рады.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс
16:52 28.02.2022 (обновлено: 17:04 28.02.2022)
Переговоры России и Украины пока не завершились, сообщил источник
Переговоры России и Украины в Гомельской области пока не завершились
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии не закончились, они все ещё идут, сообщил РИА Новости источник дипломатических кругах.
Ранее в полдень понедельника украинские СМИ, а также некоторые российские сообщали о том, что переговоры окончены. При этом ранее украинская сторона сообщала о начале переговоров в тот момент, когда делегаты ещё даже не зашли в зал переговоров, в котором в тот момент присутствовал корреспондент РИА Новости. Информация об их начале в тот момент не подтвердилась, встреча началась спустя 30 минут после подобных сообщений.
"Нет, все ещё идут, не заканчивались", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, корреспондент РИА Новости, присутствующий в здании, где проходят переговоры, передаёт, что об окончании переговоров журналистам ещё не сообщали.
При этом об окончании переговоров России
и Украины
уже сообщил Telegram-канал Верховной рады
.
Опубликовано: О. Филиппова