https://ria.ru/20220228/peregovory-1775576124.html

Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины

Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины

Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:44

2022-02-28T14:44

2022-02-28T15:01

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры и могут затянуться", - заявил Хебештрайт на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на утро понедельника, поражено более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, германия