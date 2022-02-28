14:44 28.02.2022 (обновлено: 15:01 28.02.2022)
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины в Белоруссии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры и могут затянуться", - заявил Хебештрайт на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на утро понедельника, поражено более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: С. Котов