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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775576124.html
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины
Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:44
2022-02-28T15:01
в мире
украина
россия
германия
обострение ситуации в днр и лнр
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры и могут затянуться", - заявил Хебештрайт на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на утро понедельника, поражено более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html
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Севастиан Котов
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в мире, украина, россия, германия
14:44 28.02.2022 (обновлено: 15:01 28.02.2022)
 
Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины

Правительство Германии приветствовало переговоры России и Украины в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России, но считает, что они будут сложными и могут затянуться, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры и могут затянуться", - заявил Хебештрайт на брифинге.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией
По данным на утро понедельника, поражено более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: С. Котов
 
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