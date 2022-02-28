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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775566297.html
Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР
Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР
Пока на переговорах РФ и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться, считает представитель ЛНР РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:12
2022-02-28T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
россия
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока на переговорах РФ и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."Ситуация каждый час для Украины ухудшается, потому что военная операция продолжается на территории Украины, она идет четко по плану. Надеюсь, что никаких команд по ее приостановке до полного завершения переговорного процесса и достижения жестких договоренностей, никаких команд дано не будет. Я считаю, что сейчас Украина имеет возможность только договариваться об условиях сложения оружия определенными группами вооруженных сил", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
луганская народная республика
россия
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в мире, украина, луганская народная республика, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр
14:12 28.02.2022 (обновлено: 14:25 28.02.2022)
 
Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник: пока не будет жестких договоренностей, операция продолжится

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока на переговорах РФ и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Ситуация каждый час для Украины ухудшается, потому что военная операция продолжается на территории Украины, она идет четко по плану. Надеюсь, что никаких команд по ее приостановке до полного завершения переговорного процесса и достижения жестких договоренностей, никаких команд дано не будет. Я считаю, что сейчас Украина имеет возможность только договариваться об условиях сложения оружия определенными группами вооруженных сил", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
LIVE: Российско-украинские мирные переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры России и Украины
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссияБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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