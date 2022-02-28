https://ria.ru/20220228/peregovory-1775566297.html

Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР

Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Киев может договариваться только о том, как сложить оружие, заявили в ЛНР

Пока на переговорах РФ и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться, считает представитель ЛНР РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:12

2022-02-28T14:12

2022-02-28T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пока на переговорах РФ и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, военная операция будет продолжаться, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник."Ситуация каждый час для Украины ухудшается, потому что военная операция продолжается на территории Украины, она идет четко по плану. Надеюсь, что никаких команд по ее приостановке до полного завершения переговорного процесса и достижения жестких договоренностей, никаких команд дано не будет. Я считаю, что сейчас Украина имеет возможность только договариваться об условиях сложения оружия определенными группами вооруженных сил", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220228/peregovory-1775497931.html

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луганская народная республика

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, россия, белоруссия, ситуация в днр и лнр