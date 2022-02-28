Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775502056.html
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность - РИА Новости, 28.02.2022
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность
Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:40
2022-02-28T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
россия
владимир мединский
донбасс
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c53c6b34eb07da7b671635952ab51a.jpg
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Конечно, гарантирована (безопасность)... Наверное, у них были для этого (перенос времени) какие-то основания", - заявил он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
белоруссия
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775099136_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3018c09feeb383aa6c32d02dd67f0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, россия, владимир мединский, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:40 28.02.2022 (обновлено: 10:44 28.02.2022)
 
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность

Мединский: украинской делегации при передвижении по Белоруссии гарантировали безопасность

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев. 25 февраля 2022
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Конечно, гарантирована (безопасность)... Наверное, у них были для этого (перенос времени) какие-то основания", - заявил он журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияУкраинаРоссияВладимир МединскийДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала