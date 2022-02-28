https://ria.ru/20220228/peregovory-1775502056.html

Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность

Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность - РИА Новости, 28.02.2022

Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность

Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:40

2022-02-28T10:40

2022-02-28T10:44

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Конечно, гарантирована (безопасность)... Наверное, у них были для этого (перенос времени) какие-то основания", - заявил он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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