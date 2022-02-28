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Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность - РИА Новости, 28.02.2022
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность
Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:40
2022-02-28T10:40
2022-02-28T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
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белоруссия
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россия
владимир мединский
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Украинской делегации при движении до места встречи в Белоруссии была гарантирована безопасность, для переносов времени "были основания", заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Конечно, гарантирована (безопасность)... Наверное, у них были для этого (перенос времени) какие-то основания", - заявил он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, россия, владимир мединский, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:40 28.02.2022 (обновлено: 10:44 28.02.2022)
Украинской делегации при движении по Белоруссии гарантировали безопасность
Мединский: украинской делегации при передвижении по Белоруссии гарантировали безопасность