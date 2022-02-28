https://ria.ru/20220228/peregovory-1775497931.html

Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной

Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной

Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:25

2022-02-28T10:25

2022-02-28T10:47

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с делегацией Киева "как можно быстрее", заявил в понедельник глава делегации РФ Владимир Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, украина, владимир мединский, александр лукашенко