10:25 28.02.2022 (обновлено: 10:47 28.02.2022)
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Мединский: Россия заинтересована в том, чтобы договориться с Украиной как можно быстрее
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с делегацией Киева "как можно быстрее", заявил в понедельник глава делегации РФ Владимир Мединский.
"Поскольку каждый час продолжения конфликта (есть - ред.) погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон", - сказал Мединский журналистам
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Опубликовано: О. Фомченкова