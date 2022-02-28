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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775497931.html
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной
Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:25
2022-02-28T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
владимир мединский
александр лукашенко
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с делегацией Киева "как можно быстрее", заявил в понедельник глава делегации РФ Владимир Мединский.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, россия, украина, владимир мединский, александр лукашенко
10:25 28.02.2022 (обновлено: 10:47 28.02.2022)
 
Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной

Мединский: Россия заинтересована в том, чтобы договориться с Украиной как можно быстрее

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский перед пресс-конференцией российской делегации по ситуации с Украиной в Минск
Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 фев - РИА Новости. Поскольку каждый час продолжения конфликта приносит новые жертвы среди украинских солдат, Москва заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с делегацией Киева "как можно быстрее", заявил в понедельник глава делегации РФ Владимир Мединский.
"Поскольку каждый час продолжения конфликта (есть - ред.) погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон", - сказал Мединский журналистам
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Не спали всю ночь – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаВладимир МединскийАлександр Лукашенко
 
 
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