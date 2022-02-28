https://ria.ru/20220228/peregovory-1775479668.html

Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров

Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров - РИА Новости, 28.02.2022

Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров

Российская делегация переговорщиков ждёт украинскую сторону в Гомельской области Белоруссии, переговоры должны пройти утром в понедельник, в ближайшие часы,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:46

2022-02-28T08:46

2022-02-28T08:46

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация переговорщиков ждёт украинскую сторону в Гомельской области Белоруссии, переговоры должны пройти утром в понедельник, в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Ждём начала переговоров, украинская делегация ещё не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы", - сказал собеседник агентства.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, гомельская область