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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775479668.html
Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров
Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров - РИА Новости, 28.02.2022
Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров
Российская делегация переговорщиков ждёт украинскую сторону в Гомельской области Белоруссии, переговоры должны пройти утром в понедельник, в ближайшие часы,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:46
2022-02-28T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация переговорщиков ждёт украинскую сторону в Гомельской области Белоруссии, переговоры должны пройти утром в понедельник, в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Ждём начала переговоров, украинская делегация ещё не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы", - сказал собеседник агентства.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, гомельская область
08:46 28.02.2022
 
Источник: российская делегация ждет украинскую сторону для переговоров

Российская делегация ждет украинскую для переговоров, они должны пройти в ближайшие часы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава делегации переговорщиков от РФ Владимир Мединский
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Российская делегация переговорщиков ждёт украинскую сторону в Гомельской области Белоруссии, переговоры должны пройти утром в понедельник, в ближайшие часы, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
"Ждём начала переговоров, украинская делегация ещё не приехала. Встреча должна состояться утром в понедельник в Гомельской области, в ближайшие часы", - сказал собеседник агентства.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
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Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГомельская область
 
 
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