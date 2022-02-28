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В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия
В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия - РИА Новости, 28.02.2022
В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия
Склад оружия обнаружен дома у доцента университета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:44
2022-02-28T16:58
происшествия
россия
нижегородская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Склад оружия обнаружен дома у доцента университета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-центр МВД России."Сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области в квартире доцента одного из вузов города обнаружены пистолеты, автоматы, пулеметы и винтовки различных марок, охотничьи ружья, 50 патронов и 218 предметов, внешне похожих на составные части оружия", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет-пулемет "Шпагина", револьвер и обрез охотничьего ружья являются огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Исследование остальных предметов продолжается."Задержанный – местный житель в возрасте 62 лет – пояснил, что коллекционирует оружие и приобретал его через интернет", - отмечается в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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россия
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происшествия, россия, нижегородская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:44 28.02.2022 (обновлено: 16:58 28.02.2022)
 
В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия

В Нижнем Новгороде дома у преподавателя вуза нашли склад оружия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Склад оружия обнаружен дома у доцента университета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-центр МВД России.
"Сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области в квартире доцента одного из вузов города обнаружены пистолеты, автоматы, пулеметы и винтовки различных марок, охотничьи ружья, 50 патронов и 218 предметов, внешне похожих на составные части оружия", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.
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Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет-пулемет "Шпагина", револьвер и обрез охотничьего ружья являются огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Исследование остальных предметов продолжается.
"Задержанный – местный житель в возрасте 62 лет – пояснил, что коллекционирует оружие и приобретал его через интернет", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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