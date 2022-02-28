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В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия

В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия - РИА Новости, 28.02.2022

В Нижнем Новгороде в доме у доцента университета нашли склад оружия

Склад оружия обнаружен дома у доцента университета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-центр МВД России. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:44

2022-02-28T16:44

2022-02-28T16:58

происшествия

россия

нижегородская область

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Склад оружия обнаружен дома у доцента университета в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-центр МВД России."Сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области в квартире доцента одного из вузов города обнаружены пистолеты, автоматы, пулеметы и винтовки различных марок, охотничьи ружья, 50 патронов и 218 предметов, внешне похожих на составные части оружия", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый пистолет-пулемет "Шпагина", револьвер и обрез охотничьего ружья являются огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Исследование остальных предметов продолжается."Задержанный – местный житель в возрасте 62 лет – пояснил, что коллекционирует оружие и приобретал его через интернет", - отмечается в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, нижегородская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)