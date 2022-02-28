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Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие

Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие - РИА Новости, 28.02.2022

Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие

ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:43

2022-02-28T14:43

2022-02-28T15:04

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но (это будет оружие) крупного калибра, противотанковое, самое разное… Страны-члены должны предоставить это вооружение… Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо", - сказал он. Какие именно виды вооружений будет поставлены, будут обсуждать в понедельник министры обороны ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, жозеп боррель, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр