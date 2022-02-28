14:43 28.02.2022 (обновлено: 15:04 28.02.2022)
Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие
Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но (это будет оружие) крупного калибра, противотанковое, самое разное… Страны-члены должны предоставить это вооружение… Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо", - сказал он. Какие именно виды вооружений будет поставлены, будут обсуждать в понедельник министры обороны ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: К. Волков