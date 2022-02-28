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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775575674.html
Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие
Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие - РИА Новости, 28.02.2022
Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие
ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:43
2022-02-28T15:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
евросоюз
жозеп боррель
украина
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донецкая народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но (это будет оружие) крупного калибра, противотанковое, самое разное… Страны-члены должны предоставить это вооружение… Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо", - сказал он. Какие именно виды вооружений будет поставлены, будут обсуждать в понедельник министры обороны ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:43 28.02.2022 (обновлено: 15:04 28.02.2022)
 
Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие

Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС предоставить Украине крупнокалиберное оружие

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. ЕС должен предоставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Полмиллиарда евро будут направлены на предоставление оборонительного вооружения, но (это будет оружие) крупного калибра, противотанковое, самое разное… Страны-члены должны предоставить это вооружение… Мы должны предоставить крупнокалиберное оружие и противотанковое оружие. А также топливо", - сказал он. Какие именно виды вооружений будет поставлены, будут обсуждать в понедельник министры обороны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕвросоюзЖозеп БоррельУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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