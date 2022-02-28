https://ria.ru/20220228/oon-1775646820.html

В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня - РИА Новости, 28.02.2022

В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:52

2022-02-28T18:52

2022-02-28T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать переговорам.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский."Я приветствую и поощряю все мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития и прекращение этого конфликта. Я благодарю страны, которые предложили принять у себя переговоры и содействовать им. ООН готова поддержать такие усилия", - добавил он.По его словам, люди на Украине хотят и нуждаются в мире. "Думаю, люди в Российской Федерации тоже", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр