В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня
Генсек ООН Гутерреш надеется, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 28 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать переговорам.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
"Я надеюсь, что прямые переговоры, которые сейчас ведутся между украинской и российской делегациями, приведут не только к немедленному прекращению боевых действий, но и к дипломатическому решению", - сказал Гутерреш, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи.
"Я приветствую и поощряю все мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития и прекращение этого конфликта. Я благодарю страны, которые предложили принять у себя переговоры и содействовать им. ООН готова поддержать такие усилия", - добавил он.
По его словам, люди на Украине хотят и нуждаются в мире. "Думаю, люди в Российской Федерации тоже", - добавил он.
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