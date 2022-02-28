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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня
В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня - РИА Новости, 28.02.2022
В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:52
2022-02-28T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать переговорам.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский."Я приветствую и поощряю все мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития и прекращение этого конфликта. Я благодарю страны, которые предложили принять у себя переговоры и содействовать им. ООН готова поддержать такие усилия", - добавил он.По его словам, люди на Украине хотят и нуждаются в мире. "Думаю, люди в Российской Федерации тоже", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
18:52 28.02.2022
 
В ООН надеются, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

Генсек ООН Гутерреш надеется, что переговоры России и Украины приведут к прекращению огня

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что переговоры между РФ и Украиной приведут к прекращению огня и дипломатическому решению, ООН готова содействовать переговорам.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
"Я надеюсь, что прямые переговоры, которые сейчас ведутся между украинской и российской делегациями, приведут не только к немедленному прекращению боевых действий, но и к дипломатическому решению", - сказал Гутерреш, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи.
"Я приветствую и поощряю все мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития и прекращение этого конфликта. Я благодарю страны, которые предложили принять у себя переговоры и содействовать им. ООН готова поддержать такие усилия", - добавил он.
По его словам, люди на Украине хотят и нуждаются в мире. "Думаю, люди в Российской Федерации тоже", - добавил он.
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