https://ria.ru/20220228/obstrel-1775599075.html

В Донецке из-за обстрела погиб соцработник

В Донецке из-за обстрела погиб соцработник - РИА Новости, 28.02.2022

В Донецке из-за обстрела погиб соцработник

В результате массированного обстрела Донецка погиб сотрудник социальной службы, снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы, РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:01

2022-02-28T16:01

2022-02-28T16:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. В результате массированного обстрела Донецка погиб сотрудник социальной службы, снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудник социальной службы погиб в результате прямого попадания снаряда на улице Венедиктова, в результате этого обстрела также возник пожар в частном доме. По словам корреспондента, обстрелы не прекращаются уже полтора часа.Около 15.00 мск в районе проспекта Памфилова в результате артиллерийского обстрела сгорели два автомобиля, серьезные повреждения получила многоэтажка, разрушен подъезд, выбиты стекла. По информации корреспондента, судя по остаткам боеприпасов, обстрел ведется из минометов запрещенного калибра 122 мм и запрещенных гаубиц калибра 152 мм.Снаряды ложатся очень плотно в жилую застройку частного сектора и многоквартирных домов, в том числе неподалеку от роддома и детской инфекционной больницы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, в мире