Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра
Представители ДНР в СЦКК заявили об обстреле Украиной Донецка 122-миллиметровыми снарядами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: К. Волков