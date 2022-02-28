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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775559274.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:51
2022-02-28T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, украина
13:51 28.02.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра

Представители ДНР в СЦКК заявили об обстреле Украиной Донецка 122-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий осматривает осколок ракеты в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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