https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775638996.html
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов - РИА Новости, 28.02.2022
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T18:26
2022-02-28T19:42
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_43:0:1247:677_1920x0_80_0_0_48b7ec29ee335128f66f796d238b1448.png
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита."Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
донбасс
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_193:0:1096:677_1920x0_80_0_0_4d5b40336c911f24823462b6f2f0d1ba.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, донбасс, россия, украина, франция
18:26 28.02.2022 (обновлено: 19:42 28.02.2022)
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов
Президент Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов