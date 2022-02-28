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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775638996.html
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов - РИА Новости, 28.02.2022
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:26
2022-02-28T19:42
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита."Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, донбасс, россия, украина, франция
18:26 28.02.2022 (обновлено: 19:42 28.02.2022)
 
Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов

Президент Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита.
"Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронДонбассРоссияУкраинаФранция
 
 
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