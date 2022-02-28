https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775638996.html

Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов

Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов - РИА Новости, 28.02.2022

Путин заявил, что угроза в Донбассе исходит от украинских националистов

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:26

2022-02-28T18:26

2022-02-28T19:42

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

ситуация в днр и лнр

эммануэль макрон

донбасс

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита."Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, донбасс, россия, украина, франция