https://ria.ru/20220228/nalichnye-1775516102.html
ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении
ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении
Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:29
2022-02-28T11:29
2022-02-28T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
санкции
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Банк России в пятницу сообщал, что в последние дни наблюдает увеличение спроса на наличные в стране и для его удовлетворения увеличил выдачу наличных денег банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.Согласно данным ЦБ, за пятницу, 25 февраля, объем наличных денег в обращении вне Банка России вырос на 1,4 триллиона рублей. При этом в четверг объем наличных в обращении пополнился лишь на 111,3 миллиарда рублей."Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина – набег населения на банки. Вкладчики массово "потрошат" банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов", - прокомментировал Осадчий.Он добавил, что ЦБ, повысив в понедельник ключевую ставку до 20%, пытается как раз остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля. "В 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5 процентного пункта до 17% способствовал стабилизации финансового рынка", - напомнил Осадчий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении
Объем наличных в обращении в России за пятницу вырос на рекордные 1,4 триллиона рублей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Банк России в пятницу сообщал, что в последние дни наблюдает увеличение спроса на наличные в стране и для его удовлетворения увеличил выдачу наличных денег банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.
Согласно данным ЦБ
, за пятницу, 25 февраля, объем наличных денег в обращении вне Банка России вырос на 1,4 триллиона рублей. При этом в четверг объем наличных в обращении пополнился лишь на 111,3 миллиарда рублей.
"Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина – набег населения на банки. Вкладчики массово "потрошат" банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов", - прокомментировал Осадчий.
Он добавил, что ЦБ, повысив в понедельник ключевую ставку до 20%, пытается как раз остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля. "В 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5 процентного пункта до 17% способствовал стабилизации финансового рынка", - напомнил Осадчий.
Опубликовано: О. Фомченкова