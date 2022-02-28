https://ria.ru/20220228/nalichnye-1775516102.html

ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении

ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении

Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:29

2022-02-28T11:29

2022-02-28T11:29

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России за пятницу вырос на максимальные за всю историю наблюдений 1,4 триллиона рублей, следует из данных Банка России. Это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Банк России в пятницу сообщал, что в последние дни наблюдает увеличение спроса на наличные в стране и для его удовлетворения увеличил выдачу наличных денег банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.Согласно данным ЦБ, за пятницу, 25 февраля, объем наличных денег в обращении вне Банка России вырос на 1,4 триллиона рублей. При этом в четверг объем наличных в обращении пополнился лишь на 111,3 миллиарда рублей."Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина – набег населения на банки. Вкладчики массово "потрошат" банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов", - прокомментировал Осадчий.Он добавил, что ЦБ, повысив в понедельник ключевую ставку до 20%, пытается как раз остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля. "В 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5 процентного пункта до 17% способствовал стабилизации финансового рынка", - напомнил Осадчий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии