https://ria.ru/20220228/mosbirzha-1775633515.html
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже
Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:59
2022-02-28T17:59
2022-02-28T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
санкции
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022 года, говорится в сообщении Банка России."Сегодня торги закончатся в 19.00 мск. В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск", - сообщил ЦБ об ограничениях торгов на Мосбирже.В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск, без утренней сессии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции, признание днр и лнр в россии
17:59 28.02.2022 (обновлено: 18:12 28.02.2022)
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже
ЦБ принял решение с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже