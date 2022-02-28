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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/mosbirzha-1775633515.html
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже
Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:59
2022-02-28T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
санкции
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022 года, говорится в сообщении Банка России."Сегодня торги закончатся в 19.00 мск. В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск", - сообщил ЦБ об ограничениях торгов на Мосбирже.В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск, без утренней сессии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции, признание днр и лнр в россии
17:59 28.02.2022 (обновлено: 18:12 28.02.2022)
 
ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже

ЦБ принял решение с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022 года, говорится в сообщении Банка России.
"Сегодня торги закончатся в 19.00 мск. В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск", - сообщил ЦБ об ограничениях торгов на Мосбирже.
В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск, без утренней сессии.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Отделение Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 15:53
Резкий взлет ставки: что означают действия ЦБ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСанкцииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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