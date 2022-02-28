https://ria.ru/20220228/mosbirzha-1775633515.html

ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже

ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже - РИА Новости, 28.02.2022

ЦБ решил с 1 по 5 марта не проводить утренние и вечерние сессии на Мосбирже

Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:59

2022-02-28T17:59

2022-02-28T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

санкции

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московская биржа в понедельник завершит торги в 19.00 мск, не будет проводить утренние и вечерние сессии и в оставшиеся дни текущей недели, с 1 по 5 марта 2022 года, говорится в сообщении Банка России."Сегодня торги закончатся в 19.00 мск. В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск", - сообщил ЦБ об ограничениях торгов на Мосбирже.В понедельник на торговой площадке идут только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск, без утренней сессии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, санкции, признание днр и лнр в россии