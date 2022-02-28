https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775505508.html

Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке

Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 28.02.2022

Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке

Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:55

2022-02-28T10:55

2022-02-28T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676532_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d31cbf17dd6d2a4f7d275674ad588cf6.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр