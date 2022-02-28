https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775505508.html
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 28.02.2022
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке
Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:55
2022-02-28T10:55
2022-02-28T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676532_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d31cbf17dd6d2a4f7d275674ad588cf6.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8172eaf296a94ee00255458e1b4f24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:55 28.02.2022 (обновлено: 11:07 28.02.2022)
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке
В Донецке сообщили об анонимном сообщении о "минировании" здания Дома правительства