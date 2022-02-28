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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775505508.html
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 28.02.2022
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке
Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:55
2022-02-28T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:55 28.02.2022 (обновлено: 11:07 28.02.2022)
 
Неизвестный сообщил о "минировании" Дома правительства в Донецке

В Донецке сообщили об анонимном сообщении о "минировании" здания Дома правительства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Донецке
Площадь Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Площадь Ленина в Донецке
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Аноним сообщил о "минировании" здания Дома правительства в Донецке, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Поступила анонимная информация о минировании здания Дома правительства (бульвар Пушкина, 34). На место выехали спецслужбы", - сказал Кулемзин.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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