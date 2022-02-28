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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/lnr-1775506089.html
В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:58
2022-02-28T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное вооружение, сообщила Народная милиция ЛНР."За текущие сутки украинские боевики 16 раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел десяти населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины
10:58 28.02.2022
 
В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Народная милиция ЛНР заявила о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное вооружение, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За текущие сутки украинские боевики 16 раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел десяти населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР рассказал о ситуации на линии фронта
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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