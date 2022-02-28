https://ria.ru/20220228/lnr-1775506089.html

В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 28.02.2022

В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:58

2022-02-28T10:58

2022-02-28T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770220450_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_851b0c9d445cb53de1dc1c06234c838d.jpg

ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное вооружение, сообщила Народная милиция ЛНР."За текущие сутки украинские боевики 16 раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел десяти населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/pasechnik-1775500993.html

россия

луганская народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, украина, вооруженные силы украины