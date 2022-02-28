В ЛНР заявили о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Народная милиция ЛНР заявила о 16 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки 16 раз вели огонь по территории Луганской народной республики, обстреляли десять населенных пунктов, применялось крупнокалиберное вооружение, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За текущие сутки украинские боевики 16 раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел десяти населенных пунктов. Активно применялось крупнокалиберное вооружение", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: О. Маркова