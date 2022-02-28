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Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы
Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы - РИА Новости, 28.02.2022
Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы
Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы, они сняли белорусский флаг во дворе диппредставительства, а вместо него вывесили флаг белорусской оппозиции и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:45
2022-02-28T11:45
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ВИЛЬНЮС, 28 фев - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы, они сняли белорусский флаг во дворе диппредставительства, а вместо него вывесили флаг белорусской оппозиции и флаг Украины, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны."ЧП произошло в воскресенье, 27 февраля, около 16:30 (17.30 мск) по литовскому времени. В Вильнюсе на улице Миндауго, где находится здание белорусской дипмиссии, на территорию посольства проникли посторонние. По данным правоохранителей, во дворе они сняли белорусский флаг, а вместо него вывесил флаг белорусской оппозиции и флаг Украины", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, также во время осмотра правоохранительных органов на территории посольства были обнаружены и изъяты три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также зафиксирована обгоревшая каменная стена.Ранее в Вильнюсе возле посольства России мужчина облил жидкостью неизвестного происхождения ворота посольства, герб и тротуар. А в Клайпеде забор генерального консульства РФ изрисовали краской из баллончика.
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в мире, вильнюс, литва, белоруссия
11:45 28.02.2022
 
Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы

Вандалы вывесили флаги Украины и оппозиции на здании белорусского посольства в Вильнюсе

© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
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ВИЛЬНЮС, 28 фев - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы, они сняли белорусский флаг во дворе диппредставительства, а вместо него вывесили флаг белорусской оппозиции и флаг Украины, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны.
"ЧП произошло в воскресенье, 27 февраля, около 16:30 (17.30 мск) по литовскому времени. В Вильнюсе на улице Миндауго, где находится здание белорусской дипмиссии, на территорию посольства проникли посторонние. По данным правоохранителей, во дворе они сняли белорусский флаг, а вместо него вывесил флаг белорусской оппозиции и флаг Украины", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, также во время осмотра правоохранительных органов на территории посольства были обнаружены и изъяты три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также зафиксирована обгоревшая каменная стена.
"Задержаны двое мужчин 1994-го и 1989 года рождения. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов иностранного государства, страны Евросоюза или международной общественной организации", - добавляет издание.
Ранее в Вильнюсе возле посольства России мужчина облил жидкостью неизвестного происхождения ворота посольства, герб и тротуар. А в Клайпеде забор генерального консульства РФ изрисовали краской из баллончика.
Опубликовано: О. Фомченкова
 
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