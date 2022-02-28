https://ria.ru/20220228/litva-1775520934.html

Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы

Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы - РИА Новости, 28.02.2022

Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы

Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы, они сняли белорусский флаг во дворе диппредставительства, а вместо него вывесили флаг белорусской оппозиции и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:45

2022-02-28T11:45

2022-02-28T11:45

в мире

вильнюс

литва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_439a1eb9efa4ae89ad47cf50ac23bc26.jpg

ВИЛЬНЮС, 28 фев - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Литве атаковали вандалы, они сняли белорусский флаг во дворе диппредставительства, а вместо него вывесили флаг белорусской оппозиции и флаг Украины, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию страны."ЧП произошло в воскресенье, 27 февраля, около 16:30 (17.30 мск) по литовскому времени. В Вильнюсе на улице Миндауго, где находится здание белорусской дипмиссии, на территорию посольства проникли посторонние. По данным правоохранителей, во дворе они сняли белорусский флаг, а вместо него вывесил флаг белорусской оппозиции и флаг Украины", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, также во время осмотра правоохранительных органов на территории посольства были обнаружены и изъяты три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, а также зафиксирована обгоревшая каменная стена.Ранее в Вильнюсе возле посольства России мужчина облил жидкостью неизвестного происхождения ворота посольства, герб и тротуар. А в Клайпеде забор генерального консульства РФ изрисовали краской из баллончика.

вильнюс

литва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вильнюс, литва, белоруссия