11:10 28.02.2022 (обновлено: 11:52 01.03.2022)
Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных горожан до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Шесть инженерных сооружений столицы оборудуют лифтами для маломобильных горожан до конца года. Всего планируется установить 12 современных лифтов на шести надземных пешеходных переходах. Для комфортного круглогодичного использования лифтовые шахты утеплят, нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лифтовых кабинах и на этажных площадках смонтируют системы видеонаблюдения. Работу лифтов будут круглосуточно контролировать диспетчеры.
"Во втором квартале этого года планируется завершить работы на пешеходном переходе на 5 километре МКАД. Весной установка оборудования начнется на пешеходных переходах на 2, 9 и 65 километрах МКАД и на двух сооружениях на Боровском шоссе: в районе дома 20, строения 1 и напротив ГБПОУ "Московский индустриальный колледж". Работы пройдут без ограничений для движения пешеходов", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что в прошлом году в Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост, путепроводы на Алтуфьевском шоссе и на 65 и 74 км МКАД, подземный переход у станции метро "Курская".