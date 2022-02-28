https://ria.ru/20220228/lifty-1775769829.html

Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных

Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных - РИА Новости, 01.03.2022

Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных

Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных горожан до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T11:10

2022-02-28T11:10

2022-03-01T11:52

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шесть инженерных сооружений Москвы оборудуют лифтами для маломобильных горожан до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в лифтовых кабинах и на этажных площадках смонтируют системы видеонаблюдения. Работу лифтов будут круглосуточно контролировать диспетчеры.Дополняется, что в прошлом году в Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан на семи инженерных сооружениях. Среди них мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, Андреевский пешеходный мост, путепроводы на Алтуфьевском шоссе и на 65 и 74 км МКАД, подземный переход у станции метро "Курская".

https://ria.ru/20210923/lifty-1751440951.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва