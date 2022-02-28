https://ria.ru/20220228/lavrov-1775614145.html

Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву

Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву

Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:51

2022-02-28T16:51

2022-02-28T16:51

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит ожидать от ООН и ее генсека в этом вопросе ничего хорошего, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее диписточник в Женеве сообщил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и КР отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.По словам Орджоникидзе, РФ от позиции по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерреша "ничего хорошего ожидать" не стоит, вряд ли в ООН "они всерьез будут что-то делать".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775198776.html

россия

женева (город)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, россия, женева (город), сергей лавров