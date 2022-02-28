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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/lavrov-1775614145.html
Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву
Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву
Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:51
2022-02-28T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
россия
женева (город)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит ожидать от ООН и ее генсека в этом вопросе ничего хорошего, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.Ранее диписточник в Женеве сообщил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и КР отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.По словам Орджоникидзе, РФ от позиции по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерреша "ничего хорошего ожидать" не стоит, вряд ли в ООН "они всерьез будут что-то делать".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.
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Ольга Филиппова
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в мире, оон, россия, женева (город), сергей лавров
16:51 28.02.2022
 
Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву

Эксперт Орджоникидзе: неспособность ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву беспрецедентна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит ожидать от ООН и ее генсека в этом вопросе ничего хорошего, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее диписточник в Женеве сообщил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и КР отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.
"Абсолютно беспрецедентный случай... Раз это мероприятие проводится по линии ООН, ООН должна настаивать на том, чтобы страна, которая проводит это мероприятие, выполняла все функции принимающей стороны", - прокомментировал ситуацию эксперт.
По словам Орджоникидзе, РФ от позиции по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерреша "ничего хорошего ожидать" не стоит, вряд ли в ООН "они всерьез будут что-то делать".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 02:11
США ввели санкции против Путина и Лаврова
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНРоссияЖенева (город)Сергей Лавров
 
 
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