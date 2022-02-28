Эксперт отреагировал на отказ ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву
Эксперт Орджоникидзе: неспособность ООН обеспечить прилет Лаврова в Женеву беспрецедентна
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неспособность ООН обеспечить прилет российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве беспрецедентна, РФ не стоит ожидать от ООН и ее генсека в этом вопросе ничего хорошего, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее диписточник в Женеве сообщил, что визит Лаврова на СПЧ ООН и КР отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.
"Абсолютно беспрецедентный случай... Раз это мероприятие проводится по линии ООН, ООН должна настаивать на том, чтобы страна, которая проводит это мероприятие, выполняла все функции принимающей стороны", - прокомментировал ситуацию эксперт.
По словам Орджоникидзе, РФ от позиции по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерреша "ничего хорошего ожидать" не стоит, вряд ли в ООН "они всерьез будут что-то делать".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.
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Опубликовано: Ольга Филиппова