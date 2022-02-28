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Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля - РИА Новости, 28.02.2022
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:03
2022-02-28T14:03
2022-02-28T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,4007 рубля, составив 98,4721 рубля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
14:03 28.02.2022 (обновлено: 14:12 28.02.2022)
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля, евро - до 104,48 рубля