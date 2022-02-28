https://ria.ru/20220228/kurs-1775563486.html

Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля

Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля - РИА Новости, 28.02.2022

Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:03

2022-02-28T14:03

2022-02-28T14:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,4007 рубля, составив 98,4721 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия