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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220228/kurs-1775563486.html
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля - РИА Новости, 28.02.2022
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:03
2022-02-28T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,4007 рубля, составив 98,4721 рубля.
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Ольга Фомченкова
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экономика, россия
14:03 28.02.2022 (обновлено: 14:12 28.02.2022)
 
Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля

Официальный курс доллара на вторник подскочил до 93,56 рубля, евро - до 104,48 рубля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, подскочил на 10,8778 рубля, до 104,4772 рубля, курс доллара - на 10,0104 рубля, до 93,5589 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,4007 рубля, составив 98,4721 рубля.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссия
 
 
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