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Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют

Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют - РИА Новости, 28.02.2022

Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют

Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы:... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:14

2022-02-28T11:14

2022-02-28T11:25

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

евро

рубль

динамика курсов валют

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы: доллар уже подскочил до 100,9625 рубля, евро до 113,52 рубля, следует из данных торгов.На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли для доллара 90 рублей, для евро 101,19 рубля, туда курсы моментально и подскочили. Затем около 10.40 мск Мосбиржа (она сообщала, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России) подняла верхние границы и доллар подскочил до 95,4825 рубля, а евро до 107,3535 рубля.Следующее поднятие границ курсов произошло около 11.10 мск - теперь доллар держится на отметке 100,9625 рубля, евро - 113,52 рубля.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, московская биржа, доллар, евро, рубль, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф)