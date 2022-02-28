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Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют
Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют - РИА Новости, 28.02.2022
Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют
Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы:... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:14
2022-02-28T11:14
2022-02-28T11:25
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
евро
рубль
динамика курсов валют
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы: доллар уже подскочил до 100,9625 рубля, евро до 113,52 рубля, следует из данных торгов.На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли для доллара 90 рублей, для евро 101,19 рубля, туда курсы моментально и подскочили. Затем около 10.40 мск Мосбиржа (она сообщала, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России) подняла верхние границы и доллар подскочил до 95,4825 рубля, а евро до 107,3535 рубля.Следующее поднятие границ курсов произошло около 11.10 мск - теперь доллар держится на отметке 100,9625 рубля, евро - 113,52 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, московская биржа, доллар, евро, рубль, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф)
11:14 28.02.2022 (обновлено: 11:25 28.02.2022)
Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют
Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют: доллар вырос до 100,96 рубля, евро — 113,52