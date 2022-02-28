https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775559977.html

Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом

Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 28.02.2022

Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом

Масленичные гуляния в Чувашии отменяются в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

распространение коронавируса

масленица

общество

россия

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Масленичные гуляния в Чувашии отменяются в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, заявил глава региона Олег Николаев."В Чувашии отменят масленичные гуляния. Ввиду того, что на масленичных мероприятиях сложно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, давайте воздержимся в этом году от их проведения. Если люди проведут праздник дома, в семьях, традиционно с блинами с чаем, вареньем и медом, от этого праздничное настроение не утратим", - написал Николаев в своем Telegram-канале.По его словам, "в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии позитивная, но цифры по заболеваемости еще высокие"."Ежедневно фиксируется порядка 200 новых инфицированных. Кроме того, с сегодняшнего дня вернулись к очной учебе школьники, которые были на дистанте. Это тоже несет определенные риски. Если инфицированные массово будут пересекаться, получим всплеск, автоматически перенапрягаем систему здравоохранения", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html

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Владимир Лаврентьев

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