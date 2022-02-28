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Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом
Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 28.02.2022
Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом
Масленичные гуляния в Чувашии отменяются в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, заявил глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:53
2022-02-28T13:53
2022-02-28T13:53
распространение коронавируса
масленица
общество
россия
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Масленичные гуляния в Чувашии отменяются в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом, заявил глава региона Олег Николаев."В Чувашии отменят масленичные гуляния. Ввиду того, что на масленичных мероприятиях сложно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, давайте воздержимся в этом году от их проведения. Если люди проведут праздник дома, в семьях, традиционно с блинами с чаем, вареньем и медом, от этого праздничное настроение не утратим", - написал Николаев в своем Telegram-канале.По его словам, "в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Чувашии позитивная, но цифры по заболеваемости еще высокие"."Ежедневно фиксируется порядка 200 новых инфицированных. Кроме того, с сегодняшнего дня вернулись к очной учебе школьники, которые были на дистанте. Это тоже несет определенные риски. Если инфицированные массово будут пересекаться, получим всплеск, автоматически перенапрягаем систему здравоохранения", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20220227/vaktsinatsiya-1775324528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чувашия отменила масленичные гуляния из-за ситуации с коронавирусом
Чувашия отменила масленичные гуляния из-за высокой заболеваемости COVID-19 в регионе