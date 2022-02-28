https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775512367.html

В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022

В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы менее шести с половиной тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:17

2022-02-28T11:17

2022-02-28T12:10

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы менее шести с половиной тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 6382 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 7742 человека. Снижение показателя отмечается в 54 регионах, рост — в 29, в двух ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 106 920 (вчера было 116 093). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 398 036 человек.Умерли за сутки 733 пациента (днем ранее — 769), общее число летальных исходов достигло 351 660. Выписались после лечения 116 742 человека, всего выздоровели 13 575 652.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 5409, в больницы направили 165 человек. В Свердловской области заразились 4772 человека (госпитализированы 182), в Самарской — 4214 (201 госпитализированный). В Москве прибавилось 2584 случая (вчера — 3050), лечиться в стационарах будет 338 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19