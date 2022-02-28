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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022
В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы менее шести с половиной тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:17
2022-02-28T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы менее шести с половиной тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 6382 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6 процента", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 7742 человека. Снижение показателя отмечается в 54 регионах, рост — в 29, в двух ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 106 920 (вчера было 116 093). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 398 036 человек.Умерли за сутки 733 пациента (днем ранее — 769), общее число летальных исходов достигло 351 660. Выписались после лечения 116 742 человека, всего выздоровели 13 575 652.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 5409, в больницы направили 165 человек. В Свердловской области заразились 4772 человека (госпитализированы 182), в Самарской — 4214 (201 госпитализированный). В Москве прибавилось 2584 случая (вчера — 3050), лечиться в стационарах будет 338 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
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2022
Мадина Моргоева
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:17 28.02.2022 (обновлено: 12:10 28.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 106 920 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы менее шести с половиной тысяч человек с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 6382 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6 процента", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 7742 человека. Снижение показателя отмечается в 54 регионах, рост — в 29, в двух ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 106 920 (вчера было 116 093). Уровень заболеваемости остается высоким, что в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 10:26Распространение коронавируса
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 398 036 человек.
Умерли за сутки 733 пациента (днем ранее — 769), общее число летальных исходов достигло 351 660. Выписались после лечения 116 742 человека, всего выздоровели 13 575 652.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 5409, в больницы направили 165 человек. В Свердловской области заразились 4772 человека (госпитализированы 182), в Самарской — 4214 (201 госпитализированный). В Москве прибавилось 2584 случая (вчера — 3050), лечиться в стационарах будет 338 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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