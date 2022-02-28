https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775512256.html

В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19

В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022

В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19

Более 116,7 тысячи человек выздоровели от коронавирус за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:17

2022-02-28T11:17

2022-02-28T11:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 116,7 тысячи человек выздоровели от коронавирус за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 116 742 человек, или на 15,2% меньше по сравнению с 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии