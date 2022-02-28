https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775512256.html
В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19
В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022
В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19
Более 116,7 тысячи человек выздоровели от коронавирус за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:17
2022-02-28T11:17
2022-02-28T11:17
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 116,7 тысячи человек выздоровели от коронавирус за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 116 742 человек, или на 15,2% меньше по сравнению с 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 116 742 человека выздоровели после COVID-19
В России за сутки 116 742 человека выздоровели после лечения от COVID-19