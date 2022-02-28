https://ria.ru/20220228/konsulstvo-1775629252.html
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане - РИА Новости, 28.02.2022
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане
Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:42
2022-02-28T17:42
2022-02-28T17:42
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южная корея
корейский полуостров
пусан
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СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап.Как сообщает агентство, мужчина, предположительно 50-60 лет, был остановлен полицией при попытке ворваться в генеральное консульство России около 10.40 (04.40 мск). Он заявил, что хотел донести послание антивоенного содержания. Столкновения между ним и полицейскими не произошло.После инцидента полиция усилила меры безопасности и патрулирование вокруг российской миссии.
https://ria.ru/20220228/swift-1775483396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, пусан
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане
Неизвестный мужчина попытался ворваться в генконсульство России в южнокорейском Пусане