https://ria.ru/20220228/konsulstvo-1775629252.html

Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане

Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане - РИА Новости, 28.02.2022

Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане

Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:42

2022-02-28T17:42

2022-02-28T17:42

в мире

россия

южная корея

корейский полуостров

пусан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап.Как сообщает агентство, мужчина, предположительно 50-60 лет, был остановлен полицией при попытке ворваться в генеральное консульство России около 10.40 (04.40 мск). Он заявил, что хотел донести послание антивоенного содержания. Столкновения между ним и полицейскими не произошло.После инцидента полиция усилила меры безопасности и патрулирование вокруг российской миссии.

https://ria.ru/20220228/swift-1775483396.html

россия

южная корея

корейский полуостров

пусан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, пусан