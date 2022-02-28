Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/konsulstvo-1775629252.html
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане - РИА Новости, 28.02.2022
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане
Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:42
2022-02-28T17:42
в мире
россия
южная корея
корейский полуостров
пусан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап.Как сообщает агентство, мужчина, предположительно 50-60 лет, был остановлен полицией при попытке ворваться в генеральное консульство России около 10.40 (04.40 мск). Он заявил, что хотел донести послание антивоенного содержания. Столкновения между ним и полицейскими не произошло.После инцидента полиция усилила меры безопасности и патрулирование вокруг российской миссии.
https://ria.ru/20220228/swift-1775483396.html
россия
южная корея
корейский полуостров
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, южная корея, корейский полуостров, пусан
17:42 28.02.2022
 
Мужчина попытался ворваться в генконсульство России в Пусане

Неизвестный мужчина попытался ворваться в генконсульство России в южнокорейском Пусане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Республики Корея
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Неизвестный мужчина попытался ворваться в генеральное консульство России в южнокорейском городе Пусан, но был остановлен полицией, передает агентство Ренхап.
Как сообщает агентство, мужчина, предположительно 50-60 лет, был остановлен полицией при попытке ворваться в генеральное консульство России около 10.40 (04.40 мск). Он заявил, что хотел донести послание антивоенного содержания. Столкновения между ним и полицейскими не произошло.
После инцидента полиция усилила меры безопасности и патрулирование вокруг российской миссии.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 09:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT
 
В миреРоссияЮжная КореяКорейский полуостровПусан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала