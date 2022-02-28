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Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали
Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали - РИА Новости, 28.02.2022
Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали
Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил РИА Новости взлом сайта, специалисты уже работают над этим. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:27
2022-02-28T15:07
происшествия
рбк (медиагруппа)
хакеры
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил РИА Новости взлом сайта, специалисты уже работают над этим."Да, как и РБК", - сказал главред, отвечая на вопрос о взломе сайта издания.В свою очередь, гендиректор РБК Николай Молибог сообщил РИА Новости, что сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов.Как отметил Желонкин, для исправления ситуации будут предприниматься технические меры, специалисты уже работают.Позднее в Telegram-канале газеты появилось сообщение о том, что издание несколько дней находится под атаками хакеров. "Помимо трудностей с доступом это может привести к появлению на сайте публикаций с несвойственной "Коммерсанту" стилистикой и тональностью", - говорится в сообщении.В издании подчеркнули, что видят свою работу в распространении "только проверенной и объективной информации о происходящем в стране и мире, в том числе и на Украине" и не выступают с политическими заявлениями.
https://ria.ru/20220228/forbes-1775571499.html
https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html
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Александра Покровская
Александра Покровская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
происшествия, рбк (медиагруппа), хакеры
14:27 28.02.2022 (обновлено: 15:07 28.02.2022)
 
Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали

Главред "Коммерсанта" Желонкин заявил о взломе сайта издания хакерами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлава совета директоров издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин
Глава совета директоров издательского дома Коммерсантъ Владимир Желонкин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Глава совета директоров издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил РИА Новости взлом сайта, специалисты уже работают над этим.
"Да, как и РБК", - сказал главред, отвечая на вопрос о взломе сайта издания.
Программирование - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:28
Сайт Forbes взломали хакеры
В свою очередь, гендиректор РБК Николай Молибог сообщил РИА Новости, что сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов.
Как отметил Желонкин, для исправления ситуации будут предприниматься технические меры, специалисты уже работают.
Позднее в Telegram-канале газеты появилось сообщение о том, что издание несколько дней находится под атаками хакеров. "Помимо трудностей с доступом это может привести к появлению на сайте публикаций с несвойственной "Коммерсанту" стилистикой и тональностью", - говорится в сообщении.
В издании подчеркнули, что видят свою работу в распространении "только проверенной и объективной информации о происходящем в стране и мире, в том числе и на Украине" и не выступают с политическими заявлениями.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 03:13
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну
Опубликовано: Александра Покровская
 
ПроисшествияРБК (медиагруппа)хакеры
 
 
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