https://ria.ru/20220228/kommersant-1775571162.html

Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали

Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали - РИА Новости, 28.02.2022

Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали

Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил РИА Новости взлом сайта, специалисты уже работают над этим. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:27

2022-02-28T15:07

происшествия

рбк (медиагруппа)

хакеры

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин подтвердил РИА Новости взлом сайта, специалисты уже работают над этим."Да, как и РБК", - сказал главред, отвечая на вопрос о взломе сайта издания.В свою очередь, гендиректор РБК Николай Молибог сообщил РИА Новости, что сайт РБК не взломан, проблемы с доступом есть на уровне ряда операторов.Как отметил Желонкин, для исправления ситуации будут предприниматься технические меры, специалисты уже работают.Позднее в Telegram-канале газеты появилось сообщение о том, что издание несколько дней находится под атаками хакеров. "Помимо трудностей с доступом это может привести к появлению на сайте публикаций с несвойственной "Коммерсанту" стилистикой и тональностью", - говорится в сообщении.В издании подчеркнули, что видят свою работу в распространении "только проверенной и объективной информации о происходящем в стране и мире, в том числе и на Украине" и не выступают с политическими заявлениями.

https://ria.ru/20220228/forbes-1775571499.html

https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

происшествия, рбк (медиагруппа), хакеры