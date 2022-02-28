https://ria.ru/20220228/khudozhniki-1775062387.html

Дневник в рисунках: зачем на корабле нужен художник

Дневник в рисунках: зачем на корабле нужен художник - РИА Новости, 28.02.2022

Дневник в рисунках: зачем на корабле нужен художник

Новые материки, острова, атоллы и заливы – многое из этого не увидел бы никто, кроме самих мореплавателей-первооткрывателей, если бы на борту их кораблей не... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:00

2022-02-28T10:00

2022-02-28T10:00

морская держава

морская держава

николай миклухо-маклай

русский музей

фаддей беллинсгаузен

музей мирового океана

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Новые материки, острова, атоллы и заливы – многое из этого не увидел бы никто, кроме самих мореплавателей-первооткрывателей, если бы на борту их кораблей не было художников. Почему путевой альбом – это не просто зарисовка событий, а также благодаря чему с развитием фотографии и мультимедиа этот вид искусства остается востребован, корреспонденту РИА Новости рассказал куратор выставок Музея Мирового океана об экспедиционных художниках, историк искусства, участвовавший в кругосветном плаванье на паруснике "Седов" Павел Матвиец.Верный спутник мореходаБез художников редко обходилась какая-либо российская морская экспедиция в новые земли. Благодаря им современники увидели Антарктиду и тропики, Полинезию и Сахалин, Америку и Курильские острова и многое другое. Их произведения сквозь века донесли до нас, как выглядели неизведанные ранее берега, жители экзотических стран и их традиции.Так, мир узнал об Антарктиде по запискам Фаддея Беллинсгаузена, но и во многом по рисункам пейзажиста Павла Михайлова, который принял участие в экспедиции. Эти первые изображения нового материка, айсбергов и пингвинов хранятся в Русском музее."В XVIII–XIX веках мореплавателям хотелось увековечить и путешествие, и собранный материал. Далеко не все предметы было возможно сохранить в течение нескольких лет экспедиции, особенно если это были животные, рыбы или растения, поэтому их зарисовывали художники. Эти рисунки дополняли дневниковые записи капитана и атласы путешествия", – рассказал Матвиец.Однако, по его словам, не всегда стоит противопоставлять ученых и художников в экспедициях. Так, путешественник Николай Миклухо-Маклай сочетал в себе качества и физика, и лирика: он был ученым-естественником и талантливым художником, который создал альбомы с видами Новой Гвинеи и портретами местных жителей.Матвиец отметил, что в эпоху великих открытий навыками рисования обладали практически все, кто ходил в экспедиции. Помимо профессионального художника сделать наброски мог и капитан, и военные, обучавшиеся черчению, и штурманы, фиксирующие особенности прибрежной полосы и приметных мест, и врачи, и ученые-натуралисты. Любой экспедиционный рисунок в таких условиях обретал большую ценность.Техзадание для художникаКорабельный художник, принимавший участие в экспедиции, всегда имел четкие инструкции для выполнения поставленной задачи. Заказчиков было несколько – это и Академия художеств, и Академия наук, и военное ведомство.При этом, по словам Павла, по рисункам судового художника можно легко рассказать о господствовавшем в его время направлении в изобразительном искусстве. Например, в эпоху Просвещения с его классицизмом папуасы могли изображаться похожими на римлян и греков. А в начале XIX века, когда на смену пришел романтизм, морские пейзажи начали приобретать настроение: добавились тревожные облака или волны.Однако у судовых художников не было задачи писать шторм, поэтому их изображения в целом спокойные, не считая тех, что написаны после бури по памяти или наброскам. В отличие от маринистов, которые в основном творили с берега, таких как Иван Айвазовский, в непогоду корабельный художник не рисковал и не выходил на борт с холстом."Вообще писать море – это очень сложная задача, мало кому это удается, да и погода меняется очень быстро. Экспедиционные художники – натуралисты, им важно изобразить побольше природных объектов, животных", – отметил специалист.При этом художник в экспедиции должен был быть внимательным не только к природе, но и к морской профессии, разбираться в ней, находясь под строгим контролем экипажа и капитана. По мнению историка искусств, этого часто не хватает маринистам."Художник действовал в рамках инструкций и границах своего мастерства, поэтому, когда мы смотрим на произведение, конечно, мы видим дух времени, это неизбежно. Но первым и самым суровым цензором всегда был экипаж судна. Капитан в дневнике часто давал оценку работе художника, насколько она точна", – рассказал Павел Матвиец.Зачем художники на современных корабляхПо словам Павла, даже в советское время известные художники отправлялись в морские экспедиции очень часто. Например, Федор Решетников, написавший картину "Опять двойка", был судовым художником. Он находился в составе экипажа парохода "Челюскин" в 1930-е годы, когда тот терпел крушение.Такие художники сотрудничали не только с научными учреждениями, но и плавали в составе рыболовецких артелей или торговых, военных судов. Они писали работы, которые потом украшали дома культур и конторы: служили наглядной пропагандой морского труда, манили молодежь в профессию, к дальним берегам.Несмотря на то что с появлением фотографии практическая потребность в художниках на борту отпала, по мнению историка искусств, в XX веке эта традиция превратилась в самостоятельное и самоценное исследование, которое просто проводится художественными средствами.В отличие от фототехники, художник способен обобщать и проводить аналитическую работу: из череды отдельных изображений он делает выборку и превращает их в образ. Это дает представление, например, не только о внешнем облике местного жителя, но и раскрывает его психологический портрет, рассказывает о его среде обитания, связях с окружающим миром."Художники, так же как ученые, собирают материал: делают десятки маленьких зарисовок, эскизов, этюдов, потом это все обобщают и превращают в живописные полотна. По сути, это художественное произведение, созданное по материалам научной экспедиции", – отметил Павел Матвиец.Так, рисунки художников Марии Плаховой и Бориса Алексеева, принявших участие в рейсе исследовательского судна "Дмитрий Менделеев" в Океанию в 1976–1977 годах, идут в отчетах экспедиции наряду с научными работами, фотографиями и документальным фильмом.По словам специалиста, теперь руководитель экспедиции редко думает о том, чтобы включить художника в ее состав. Тем не менее некоторые признают, что такие произведения не только являются самоценным исследованием, но и дают возможность по окончании путешествия еще раз в него окунуться и поделиться на выставках впечатлением от увиденного."Рисунки более доступны пониманию человека, в отличии, например, от скучноватых научных выкладок. Пропуская все через себя, художник зарисовывает это так, что оно становится понятно обычному человеку, не связанному с наукой. И выставка становится более интересной широкой публике. А за этим идет определенная романтизация профессии ученого, создание положительного образа науки и путешествий", – подчеркнул историк искусства.

https://ria.ru/20211115/loyanich-1758897397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

морская держава, николай миклухо-маклай, русский музей, фаддей беллинсгаузен, музей мирового океана