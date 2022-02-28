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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/kazakhstan-1775559126.html
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:49
2022-02-28T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
казахстан
в мире
дмитрий песков
россия
оон
москва
донбасс
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди."Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство - ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - сказал Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.При этом он добавил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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казахстан, в мире, дмитрий песков, россия, оон, москва, донбасс, владимир путин
13:49 28.02.2022 (обновлено: 14:04 28.02.2022)
 
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Глава МИД Казахстана: Астана готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство - ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - сказал Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.
При этом он добавил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКазахстанВ миреДмитрий ПесковРоссияООНМоскваДонбассВладимир Путин
 
 
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