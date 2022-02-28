13:49 28.02.2022 (обновлено: 14:04 28.02.2022)
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Глава МИД Казахстана: Астана готова предоставить площадку для переговоров России и Украины
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным, заявил РИА Новости заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство - ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - сказал Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.
При этом он добавил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Максим Зубков