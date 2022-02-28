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Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса - РИА Новости, 28.02.2022
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:03
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 7.34 мск было зафиксировано 403 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 9% - не могут войти в профиль, 8% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряд других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
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Игорь Манаширов
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60
353
60
россия, сша, франция, технологии
08:03 28.02.2022
 
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса

Downdetector: пользователи социальной сети Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 7.34 мск было зафиксировано 403 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 9% - не могут войти в профиль, 8% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряд других стран.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
РоссияСШАФранцияТехнологии
 
 
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