https://ria.ru/20220228/instagram-1775474543.html
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса - РИА Новости, 28.02.2022
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:03
2022-02-28T08:03
2022-02-28T08:03
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 7.34 мск было зафиксировано 403 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 9% - не могут войти в профиль, 8% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряд других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, франция, технологии
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
Downdetector: пользователи социальной сети Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 7.34 мск было зафиксировано 403 жалобы. По данным Downdetector, большинство пользователей (83%) жалуются на проблемы с работой приложения, 9% - не могут войти в профиль, 8% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции США и ряд других стран.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.