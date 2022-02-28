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Туризм
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Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы
Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы - РИА Новости, 28.02.2022
Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы
Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на регулярные международные пассажирские полеты, впервые не указав даты окончания ограничений. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:29
2022-02-28T18:29
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на регулярные международные пассажирские полеты, впервые не указав даты окончания ограничений."Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении.Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные управлением борты, грузовые самолеты и полеты в рамках "воздушных пузырей".Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля 2020-го министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — рейсов между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число перевозок между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.С 15 октября 2021 года Индию могут посетить иностранцы, прибывающие чартерными рейсами. После этого власти планировали с 15 декабря возобновить регулярные международные перевозки, однако отложили это решение в связи с распространением штамма "омикрон".
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индия, авиасообщение, пассажиры, туристы, туризм, новости - туризм
18:29 28.02.2022
 
Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы

Индия продлила запрет на регулярные международные полеты, не назвав даты его окончания

CC BY-SA 4.0 / Trinidade / Самолеты в аэропорту Мумбаи
Самолеты в аэропорту Мумбаи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Trinidade /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на регулярные международные пассажирские полеты, впервые не указав даты окончания ограничений.
"Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, выпущенного по указанному выше вопросу в отношении регулярных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение не распространяется на одобренные управлением борты, грузовые самолеты и полеты в рамках "воздушных пузырей".
Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса.
В середине июля 2020-го министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — рейсов между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число перевозок между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.
С 15 октября 2021 года Индию могут посетить иностранцы, прибывающие чартерными рейсами. После этого власти планировали с 15 декабря возобновить регулярные международные перевозки, однако отложили это решение в связи с распространением штамма "омикрон".
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