Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/gosduma-1775621155.html
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики - РИА Новости, 28.02.2022
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики
Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:18
2022-02-28T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в целом, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.По плану, на следующей неделе депутаты должны были продолжить работу с избирателями в регионах."Планируем 4 марта в 10:00 провести дополнительное пленарное заседание. Государственная Дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом", - сказал Володин журналистам. Также парламентарий добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Госдумы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели. Изначально пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Госдумы после региональной недели хотели провести 14 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_263:0:2143:1410_1920x0_80_0_0_a39925e66de369acc1e6639dd353f688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, госдума рф
17:18 28.02.2022 (обновлено: 17:24 28.02.2022)
 
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики

Спикер Володин: Госдума на дополнительном заседании 4 марта обсудит поддержку экономики

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в целом, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
По плану, на следующей неделе депутаты должны были продолжить работу с избирателями в регионах.
"Планируем 4 марта в 10:00 провести дополнительное пленарное заседание. Государственная Дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом", - сказал Володин журналистам.
Также парламентарий добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Госдумы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели. Изначально пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Госдумы после региональной недели хотели провести 14 марта.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала