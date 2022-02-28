https://ria.ru/20220228/gosduma-1775621155.html

Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики

Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики - РИА Новости, 28.02.2022

Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики

Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:18

2022-02-28T17:18

2022-02-28T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

вячеслав володин

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в целом, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.По плану, на следующей неделе депутаты должны были продолжить работу с избирателями в регионах."Планируем 4 марта в 10:00 провести дополнительное пленарное заседание. Государственная Дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом", - сказал Володин журналистам. Также парламентарий добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Госдумы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели. Изначально пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Госдумы после региональной недели хотели провести 14 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, госдума рф