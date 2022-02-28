https://ria.ru/20220228/gosduma-1775621155.html
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики - РИА Новости, 28.02.2022
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики
Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:18
2022-02-28T17:18
2022-02-28T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
госдума рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в целом, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.По плану, на следующей неделе депутаты должны были продолжить работу с избирателями в регионах."Планируем 4 марта в 10:00 провести дополнительное пленарное заседание. Государственная Дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом", - сказал Володин журналистам. Также парламентарий добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Госдумы.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели. Изначально пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Госдумы после региональной недели хотели провести 14 марта.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, госдума рф
17:18 28.02.2022 (обновлено: 17:24 28.02.2022)
Госдума на дополнительном заседании обсудит поддержку экономики
Спикер Володин: Госдума на дополнительном заседании 4 марта обсудит поддержку экономики
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума проведет 4 марта дополнительное пленарное заседание, на котором рассмотрит предложения правительства РФ по поддержке граждан, регионов, экономики в целом, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
По плану, на следующей неделе депутаты должны были продолжить работу с избирателями в регионах.
"Планируем 4 марта в 10:00 провести дополнительное пленарное заседание. Государственная Дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом", - сказал Володин журналистам.
Также парламентарий добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Госдумы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Госдума проведет пленарные заседания 4, 9 и 10 марта вместо региональной недели. Изначально пленарные заседания были запланированы на 15, 16, 22 и 23 марта. Первое заседание Совета Госдумы после региональной недели хотели провести 14 марта.