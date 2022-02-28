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Украинские войска выпустили пять мин по Горловке, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили пять мин по Горловке, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска выпустили пять мин по Горловке, заявили в ДНР

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:44

2022-02-28T16:44

2022-02-28T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

иван приходько

россия

киев

зайцево

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксирован в 13.50 (совпадает с мск).Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска с утра ведут массированный обстрел города.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику, привело сперва к эвакуации жителей республик в Россию, а затем – к объявлению президентом РФ Владимиром Путиным военной операции по демилитаризации Украины.В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, говорил Путин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

киев

зайцево

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, иван приходько, россия, киев, зайцево, вооруженные силы рф, стирол, донецкая народная республика, горловка