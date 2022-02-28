https://ria.ru/20220228/gaz-1775642527.html
"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.03.2022
"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до конца газовых суток 1 марта,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T18:35
2022-02-28T18:35
2022-03-01T02:55
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
в мире
польша
германия
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до конца газовых суток 1 марта, свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform.В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 22.00 мск 28 февраля до 8.00 мск 1 марта."Газпром" забронировал прямые мощности в объёме 1,1 миллиона кубометров в час, что составляет почти 30% пропускной способности газопровода (3,7 миллиона кубометров). Однако на полные газовые сутки компания не забронировала мощности."Газпром" бронирует мощности газопровода в ночные часы четвёртый день подряд.Одновременно в последние дни растут поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему. Ещё в прошлый понедельник показатель был не более 50 миллионов, а во второй половине недели вырос вдвое. Это близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" — около 109 миллионов кубометров в сутки. Текущие заявки на прокачку российского газа через ГТС Украины на 1 марта тоже у максимума.
https://ria.ru/20220228/gaz-1775540130.html
польша
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), в мире, польша, германия, россия, природный газ
18:35 28.02.2022 (обновлено: 02:55 01.03.2022)
"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу