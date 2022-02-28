https://ria.ru/20220228/gaz-1775642527.html

"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.03.2022

"Газпром" забронировал транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до конца газовых суток 1 марта,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T18:35

2022-02-28T18:35

2022-03-01T02:55

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

в мире

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германия

россия

природный газ

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал — Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до конца газовых суток 1 марта, свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platform.В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 22.00 мск 28 февраля до 8.00 мск 1 марта."Газпром" забронировал прямые мощности в объёме 1,1 миллиона кубометров в час, что составляет почти 30% пропускной способности газопровода (3,7 миллиона кубометров). Однако на полные газовые сутки компания не забронировала мощности."Газпром" бронирует мощности газопровода в ночные часы четвёртый день подряд.Одновременно в последние дни растут поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему. Ещё в прошлый понедельник показатель был не более 50 миллионов, а во второй половине недели вырос вдвое. Это близко к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" — около 109 миллионов кубометров в сутки. Текущие заявки на прокачку российского газа через ГТС Украины на 1 марта тоже у максимума.

https://ria.ru/20220228/gaz-1775540130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, ямал-европа (газопровод), в мире, польша, германия, россия, природный газ