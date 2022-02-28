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https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775598655.html
Франция решила арестовать активы части россиян
Франция решила арестовать активы части россиян - РИА Новости, 28.02.2022
Франция решила арестовать активы части россиян
Франция установит россиян, которые имеют счета во Франции и могут быть внесены в санкционный список ЕС, заявил глава Минэкономики страны Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:59
2022-02-28T16:50
экономика
франция
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция установит россиян, которые имеют счета во Франции и могут быть внесены в санкционный список ЕС, заявил глава Минэкономики страны Брюно Ле Мэр."Мы также будем выявлять всех российских лиц, которые имеют имущество во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список по причине их близости к российской власти. Мы оснастим себя юридическими способами наложить арест на все их имущество", - сказал Ле Мэр по итогам заседания совета обороны."По просьбе президента республики мы продолжим вести полный учет финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями", - отметил французский министр.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, которые ввели против РФ, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775563128.html
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Севастиан Котов
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экономика, франция, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), евросоюз
15:59 28.02.2022 (обновлено: 16:50 28.02.2022)
 
Франция решила арестовать активы части россиян

Минэкономики Франции: Париж установит россиян со счетами для добавления в список санкций

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция установит россиян, которые имеют счета во Франции и могут быть внесены в санкционный список ЕС, заявил глава Минэкономики страны Брюно Ле Мэр.
"Мы также будем выявлять всех российских лиц, которые имеют имущество во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список по причине их близости к российской власти. Мы оснастим себя юридическими способами наложить арест на все их имущество", - сказал Ле Мэр по итогам заседания совета обороны.
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"По просьбе президента республики мы продолжим вести полный учет финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями", - отметил французский министр.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
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Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, которые ввели против РФ, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов страны.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
ЭкономикаФранцияРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евросоюз
 
 
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