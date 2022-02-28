https://ria.ru/20220228/forbes-1775571499.html
Сайт Forbes взломали хакеры
Сайт Forbes взломали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022
Сайт Forbes взломали хакеры
Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:28
2022-02-28T14:28
2022-02-28T14:33
россия
технологии
forbes
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами."Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв... Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/kommersant-1775571162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, forbes, происшествия
14:28 28.02.2022 (обновлено: 14:33 28.02.2022)
Сайт Forbes взломали хакеры
Редакция Forbes сообщила, что сайт издания взломали хакеры