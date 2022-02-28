https://ria.ru/20220228/forbes-1775571499.html

Сайт Forbes взломали хакеры

Сайт Forbes взломали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022

Сайт Forbes взломали хакеры

Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:28

2022-02-28T14:28

2022-02-28T14:33

россия

технологии

forbes

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами."Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв... Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/kommersant-1775571162.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, forbes, происшествия