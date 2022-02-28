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Сайт Forbes взломали хакеры
Сайт Forbes взломали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022
Сайт Forbes взломали хакеры
Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами. РИА Новости, 28.02.2022
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россия
технологии
forbes
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами."Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв... Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении.
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
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россия, технологии, forbes, происшествия
14:28 28.02.2022 (обновлено: 14:33 28.02.2022)
 
Сайт Forbes взломали хакеры

Редакция Forbes сообщила, что сайт издания взломали хакеры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Редакция Forbes в Telegram-канале сообщает, что сайт издания взломан хакерами.
"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв... Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении.
Глава совета директоров издательского дома Коммерсантъ Владимир Желонкин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:27
Главред "Коммерсанта" подтвердил, что сайт издания взломали
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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