Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов
Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от российских продуктов
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети.
Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko.
"Kesko приняла решение прекратить закупать российские продукты и экспортировать продукты питания в Россию. Это наша реакция на ужасающую ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Kesko Corporation — финский конгломерат розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Занимается торговлей продуктами питания, товарами для дома и строительными материалами. Работает в Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, России и Белоруссии.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Ольга Маркова