https://ria.ru/20220228/finlyandiya-1775566988.html

Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов - РИА Новости, 28.02.2022

Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:14

2022-02-28T14:14

2022-02-28T14:14

экономика

дмитрий песков

владимир путин

россия

финляндия

норвегия

северный поток — 2

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети.Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko."Kesko приняла решение прекратить закупать российские продукты и экспортировать продукты питания в Россию. Это наша реакция на ужасающую ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Kesko Corporation — финский конгломерат розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Занимается торговлей продуктами питания, товарами для дома и строительными материалами. Работает в Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, России и Белоруссии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html

https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775406356.html

россия

финляндия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, россия, финляндия, норвегия, северный поток — 2