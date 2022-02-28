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Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов
Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов - РИА Новости, 28.02.2022
Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов
Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:14
2022-02-28T14:14
экономика
дмитрий песков
владимир путин
россия
финляндия
норвегия
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети.Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko."Kesko приняла решение прекратить закупать российские продукты и экспортировать продукты питания в Россию. Это наша реакция на ужасающую ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.Kesko Corporation — финский конгломерат розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Занимается торговлей продуктами питания, товарами для дома и строительными материалами. Работает в Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, России и Белоруссии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2".&nbsp; Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html
https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775406356.html
россия
финляндия
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60
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экономика, дмитрий песков, владимир путин, россия, финляндия, норвегия, северный поток — 2
14:14 28.02.2022
 
Вторая крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от российских продуктов

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении сети.
Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko.
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"Kesko приняла решение прекратить закупать российские продукты и экспортировать продукты питания в Россию. Это наша реакция на ужасающую ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Kesko Corporation — финский конгломерат розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Занимается торговлей продуктами питания, товарами для дома и строительными материалами. Работает в Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, России и Белоруссии.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2".  Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Вчера, 17:58
Финляндия направит военную помощь Украине
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияФинляндияНорвегияСеверный поток — 2
 
 
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